Pedullà: “Inter, settimana fitta: da Lukaku a Skriniar e Bremer. La strada per Dybala”

Le visite mediche di Romelu Lukaku, ma non solo. Sarà una settimana di arrivi e annunci (Onana e Mkhitaryan) in casa Inter

Le visite mediche di Romelu Lukaku, ma non solo. Sarà una settimana di arrivi e annunci (Onana e Mkhitaryan) in casa Inter . Le novità arrivano anche da Alfredo Pedullà , che sul suo sito fa il punto sulle situazioni calde dei nerazzurri. E si sofferma anche sul futuro di Paulo Dybala, che dal 1 luglio in poi sarà ufficialmente senza un contratto.

“Una settimana importante per l’Inter. Intanto perché tra mercoledì e giovedì, salvo nuove indicazioni, ci saranno le visite sia di Lukaku che di Asllani. Poi perché si entrerà nel vivo della vicenda Skriniar–Paris Saint–Germain, l’Inter accetterebbe una base di 65 milioni in modo da arrivare almeno a 70 con i bonus, e subito dopo i nerazzurri si fionderanno su Bremer. Resta viva la possibilità di prendere un altro centrale (Milenkovic in lista) e non cambia nulla nel caso di Paulo Dybala. La Joya aspetta che l’Inter chiuda le operazioni in uscita necessarie, ci saranno altri giorni di interpretazioni varie e variopinte, ma oggi la strada è questa. E anche Pinamonti–Atalanta si può riscaldare”, si legge.