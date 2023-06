Il futuro di Marcelo Brozovic sembra sempre più lontano dall'Inter. Ma dove giocherà il croato? Non è ancora così chiaro. Il forte pressing dell'Al Nassr non si è ancora tramutato in accordo definitivo perché continua anche il pressing del Barcellona. I blaugrana seguono da tempo il metronomo nerazzurro: mettono sul piatto meno soldi degli arabi, ma anche la possibilità di proseguire ancora nel calcio che conta.

Xavi potrebbe avere a disposizione per la prossima stagione sia lui che Gundogan del Manchester City. "Il Barça spinge forte per il croato: può ingaggiare i due capitani della finale di Champions e la prossima settimana sarà fondamentale", sottolinea infatti il Mundo Deportivo in prima pagina nell'edizione in edicola domani mattina.