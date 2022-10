Mentalità e numeri: Inzaghi allenatore europeo. Ottavi? Per il tecnico c’è un maxi bonus

È stato criticato duramente, ma nel momento più difficile della stagione Simone Inzaghi, come spesso gli è accaduto in carriera, è riuscito a navigare nel mare in tempesta fino a traghettare la sua Inter in lidi più tranquilli. "Dei suoi 20 match di Champions, dunque, l’ex centravanti della Lazio ne ha finora disputati 11 contro top club. Ecco perché la media di 1,5 punti a gara ha un peso specifico importante", sottolinea la Gazzetta dello Sport.