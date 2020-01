Mercato Inter, doppio fronte per il centrocampo. Tra aspettative e smentite: Conte aspetta

Marotta ha confermato che Vidal resta il suo obiettivo. E ci si muove su un doppio fronte: da una parte il cileno e dall’altra Eriksen. Il Barcellona lo ha mandato in campo da titolare in Supercopa, ma poi è arrivata una sconfitta e quindi l’eliminazione. Bisognerà capire ora se questo accelererà i tempi della trattativa, ma l’Inter avrebbe rinviato nuovi affondi alla prossima settimana.ha confermato cheresta il suo obiettivo. E ci si muove su un doppio fronte: da una parte il cileno e dall’altra

IL CILENO – Il Barça è diviso sul centrocampista ex Juve: “C’ è chi lo vuole tenere a tutti i costi (i suoi compagni innanzitutto) e chi, tra la dirigenza, sarebbe disposto a lasciarlo andare, ma per non meno di 20 milioni di euro. Al momento, l’Inter si è spinta solo fino a 12 e conta che sia soprattutto Vidal a spingere per essere liberato. Il centrocampista vuole tornare a disposizione di Conte a tutti costi, tanto da aver respinto il corteggiamento proprio del Manchester United: in alternativa al Barça, nella sua testa, c’è solo l’Inter”, scrive il Corriere dello Sport.

CAMBIO VITA – E lo United – che però ha smentito – aveva anche corteggiato il danese del Tottenham che resta nei mirini nerazzurri. aumentano d’intensità le indiscrezioni che la sua preferenza possa cadere sulla serie A e quindi sull’Inter. E, come già emerso, se si dovesse complicare la pista Vidal, il club nerazzurro spingerebbe per prendere subito Eriksen, dopo aver già messo a disposizione circa 25 milioni, tra cartellino e commissioni“, si legge nello stesso articolo firmato da Pietro Guadagno. – E lo United – che però ha smentito – aveva anche corteggiato il danese del Tottenham che resta nei mirini nerazzurri. Il calciatore vorrebbe lasciare la Premier League per provare una nuova avventura in un altro campionato e “

(Fonte: Corriere dello Sport)