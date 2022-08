Mercato Inter, ecco l’unico intervento programmato: proprietà chiara. Pinamonti…

A giugno l'Inter ha completato diversi colpi in entrata colmando alcune lacune nella rosa. Adesso sul mercato l’unico intervento programmato dalla società nerazzurra è il centrale difensivo, per il quale si aspettano occasioni nella seconda metà di agosto. È, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’unico slot libero per Inzaghi e la società. "E non c’è neppure la disponibilità economica per compiere uno sforzo".