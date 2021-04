Mercato Inter, gli obiettivi in entrata saranno 3. In attacco si seguono questi nomi

Tra i tanti temi che Steven Zhang dovrà affrontare c'è sicuramente quello relativo al mercato in entrata

Atterrato ieri a Linate con un volo privato da Nanchino, Steven Zhang si è subito messo al lavoro e ha già incontrato Marotta e Antonello. Tanti i nodi che il presidente dell'Inter dovrà sciogliere in vista della prossima stagione. Uno dei temi caldi che Zhang dovrà affrontare sarà sicuramente quello relativo al mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport , i nomi valutati sono tanti, anche se lo stesso Conte sa che per perfezionare una rosa già competitiva non serviranno molti innesti.

"Si proverà a ringiovanire la rosa e ad abbassare i costi, in entrata gli obiettivi saranno un centrocampista centrale (magari un jolly), un esterno di fascia e, soprattutto, un quarto attaccante forte da aggiungere a Lukaku, Lautaro e Sanchez. Qualche nome? Piace sempre De Paul (Udinese), stesso discorso per Florenzi (al Psg in prestito con diritto di riscatto dalla Roma) ed Emerson Palmieri (in uscita dal Chelsea ed entusiasta dell'opzione Inter). In attacco restano sempre attuali le piste per Muriel (Atalanta), Dzeko (Roma) e Giroud (in scadenza con il Chelsea)".