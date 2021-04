Inter, Zhang detta le linee guida del mercato: i big restano, c’è una priorità

Il presidente nerazzurro, tornato in Italia a 7 mesi dall'ultima volta, comunicherà alla dirigenza le prossima strategie societarie

Fabio Alampi

Steven Zhang è tornato in Italia: il presidente dell'Inter ha fatto ritorno a Milano a 7 mesi dall'ultima volta, un giorno prima rispetto ai piani originali. L'agenda prevede incontri con dirigenti e staff tecnico per chiarire la situazione finanziaria della società e per definire i programmi in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda il mercato, come scrive La Gazzetta dello Sport, le linee guida sono già state tracciate: "Il vertice con dirigenti e allenatore per programmare la prossima stagione avverrà solo dopo la conquista dello scudetto. È quella la sede in cui il presidente detterà le linee guida, che però possono già essere in qualche modo anticipate: contenimento dei costi obbligato, dal mercato dovranno arrivare le risorse per provare a rinforzare la squadra, di sicuro a rinnovarla anche in termini di ambizioni e motivazioni".

La strategia

"I big, intesi come Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella e Bastoni, non saranno toccati. Sugli altri qualche ragionamento andrà fatto, in considerazione delle offerte. Poi sarà il tempo dei rinnovi, di fatto già pianificati, ovvero quelli di Lautaro e Bastoni: il primo a 4,5 milioni più bonus, il secondo a 4 bonus compresi. L'idea di massima resta quella, se possibile, di ringiovanire la rosa, specie nelle seconde linee: non semplice, ma necessario anche per abbassare il monte ingaggi".