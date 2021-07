Mercato Inter, ecco la richiesta di Inzaghi. E c’è un nome in cima alla lista

Dopo gli addii di Hakimi e Young, il tecnico nerazzurro chiede due esterni

Simone Inzaghi ha le idee chiare. Presentatosi ieri al popolo nerazzurro, il tecnico sa quello che serve adesso alla squadra per difendere lo scudetto conquistato un mese e mezzo fa. Con Young e Hakimi via, la priorità è rinforzare le fasce. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico chiede due esterni e il primo nome della lista è quello di Hector Bellerin.