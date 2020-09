Messi può trattare da gennaio e liberarsi a zero. City pronto, ma anche Zhang e l’Inter ci saranno

Messi potrebbe rimanere ancora al Barcellona. Il club catalano non lo lascerà partire a costo zero, ma pretende il pagamento di 700 milioni di euro, cifra troppo alta anche per il Manchester City. Il fuoriclasse, però, si libererebbe a costo zero al termine della prossima stagione. A partire dal primo gennaio 2021 sarà libero di trattare e firmare con la sua futura squadra.

CITY – “In questi giorni convulsi il contatto tra i Messi e la cupola spagnola del City (Guardiola, Soriano, Beguiristain) c’è già stato (anche se Jorge Messi l’ha negato) e sarebbe andato a buon fine se non ci fosse stato l’imbroglio della clausola e della più che probabile causa legale. Il City non ha voluto rischiare, e l’appuntamento tra Leo e Pep sembra essere stato solo rimandato”, spiega La Gazzetta dello Sport.

BARÇA – “La seconda opzione per Messi è quella di restare ancora al Barça, questa volta si definitivamente. Attendendo le elezioni di marzo e dando tempo al nuovo presidente di presentargli il suo progetto economico e sportivo. Al Camp Nou può tornare Joan Laporta, che con Messi ha vinto 3 delle 5 Champions del Barça. E non è astruso pensare che l’ex presidente stia facendo pressioni sui Messi perché aspettino, perché non si precipitino, perché gli diano una nuova chance restando ancora un anno al Barça”.

INTER – “La terza opzione è quella che più interessante in ottica italiana. Ovvero che l’Inter riesca a riprendere il filo interrotto di comunicazione con i Messi convincendo gli argentini che il piano cinese, trainato dalla forza di Suning, sia attrattivo e soprattutto pronto a vincere. Finora non ci sono riusciti, ma a quel punto, saremo già nel 2022, si saprà con discreta certezza a che punto sarà la nuova Inter, tanto in Serie A come in Champions. L’Inter ha sempre avuto dei vantaggi rispetto agli altri corteggiatori di Messi, e una buona stagione potrebbe rafforzarne la posizione”, chiude Gazzetta.