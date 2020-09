Capuano si interroga: “Ma qual è la posizione dell’Inter? E Suning si comporta come…”

E’ notizia di oggi la risoluzione del contratto tra la Premier League e PPTV, la tv di proprietà di Suning che detenevi i diritti in Cina. Non è stato trovato l’accordo tra le parti sulla cifra da rivedere alla luce dell’effetto Covid (situazione che è ancora in alto mare anche in Italia con Sky Sport).

Giovanni Capuano, di Panorama, ha commentato così la notizia.

“La vicenda della chiusura del contratto tra Premier League e Suning si presta a un interessante spunto: quando Sky chiede lo sconto sulla Serie A, la posizione dell’Inter è quella di Suning broadcaster tv o Suning proprietario di club calcistico?“