ESPN – Messi via da Barcellona? La clamorosa indiscrezione arriva dal CdA del club catalano

Dopo il colloquio avuto ieri da Leo Messi col nuovo tecnico del Barcellona Koeman, nel quale l’argentino ha espresso dubbi sulla sua permanenza in blaugrana, nel club riflettono sul futuro del capitano.

“Il Barcellona continua a lavorare all’idea che Lionel Messi possa ancora essere il leader del nuovo progetto di Ronald Koeman, ma alcune voci importanti nel consiglio di amministrazione del club catalano ammettono che non vedrebbero male la cessione dell’argentino qualora arrivasse una offerta importante“, riporta Espn.

“Il nuovo allenatore ha dichiarato pubblicamente che vuole che Messi sia la pietra angolare del suo nuovo Barça e, come ha appreso ESPN, anche la gestione sportiva è a favore della continuazione dell’argentino. Tuttavia, i dubbi di Messi hanno generato un dibattito interno nel consiglio presieduto da Josep Maria Bartomeu, dal momento che alcuni membri hanno ammesso che sarebbero favorevoli ad acconsentire alla partenza dell’argentino se qualche club pagasse una cifra sufficiente in modo da consentire a Koeman di poter ricostruire la squadra per renderla di nuovo competitiva“.

Secondo il portale argentino “La maggior parte delle fonti del Barcellona nelle ultime ore sono tranquille sui dubbi di Messi perché ricordano che l’argentino ha ancora una stagione in più sul suo contratto e credono che Koeman riuscirà a ricucire la situazione, visto che l’allenatore olandese prevede di avere un’altra chiacchierata con il capitano nel prossimo futuro. D’altra parte, un’altra fonte di peso del club catalano ritiene che se Messi non è felice, il Barcellona dovrebbe valutare la sua partenza fintanto che arriva un’offerta in base alla categoria del giocatore. Al momento nessuno nel club catalano osa dare una cifra sul trasferimento dell’argentino e dall’ente fanno riferimento ai 700 milioni di euro che compaiono nella sua clausola risolutiva.

Tuttavia, il presidente Josep María Bartomeu, leader di quel consiglio, continua a essere favorevole alla continuazione di Messi e la sua idea originale era persino di prolungare il suo contratto per altre due stagioni (fino al 2023) per garantire il suo futuro a lungo termine prima della fine del suo mandato. Ora quelle trattative sono completamente interrotte”.