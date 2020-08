Dalla Spagna – Clamoroso Messi: a Koeman ha comunicato di vedersi più fuori che dentro al Barça

Leo Messi ha interrotto le sue vacanze per incontrare il nuovo allenatore del Barcellona Koeman. Emergono le prime indiscrezioni sul vertice tra i due: secondo quanto riporta RAC1, infatti, il numero 10 del Barcellona avrebbe parlato col neo tecnico del suo futuro nell’incontro tenutosi nel pomeriggio a casa del giocatore. Koeman ha comunicato quello che è il suo progetto e Messi ha risposto indicando quelle che sono le sue intenzioni per il futuro.

Secondo la radio spagnolo Messi non si vedrebbe più nel Barcellona, non vedrebbe un futuro chiaro nel club catalano. Messi ha espresso tutto il suo dispiacere per questa situazione dopo la sconfitta pesante in Champions contro il Bayern e ha fatto capire di essere più fuori che dentro dal progetto del Barça.

Nonostante la volontà del giocatore, Messi è anche consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare per lasciare il club viste le sue condizioni contrattuali.