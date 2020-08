SM – Inter, primo obiettivo Messi. Si lavora a doppio scambio col Bayern. E Milinkovic…

Prima l’Europa League e poi il resto. Mercato compreso, questa almeno la versione ufficiale. Però a SportMediaset spiegano che l’Inter non sta a guardare. E che starebbe osservando da vicino la questione Messi. “L’idea di portare l’argentino a Milano non è mai tramontata. L’argentino resta il primo obiettivo e il caos che si è creato dopo l’eliminazione in CL del Barça potrebbe portare a sconvolgimenti societari. Da lì un eventuale sconto per l’attaccante non è da escludere”.

Intanto i dirigenti nerazzurri lavorano per un doppio scambio Perisic-Brozovic per Tolisso del Bayern Monaco. Idee da perfezionare come quella di vedere a Milano anche Emerson Palmieri, del Chelsea.

A Conte piace molto. Operazione che si sta concludendo a favore dell’Inter. Saltasse ecco l’altro obiettivo in casa Blues: Kantè. Il giocatore francese, che il tecnico nerazzurro, che Conte ha allenato a Londra, non è più intoccabile per Lampard. I nerazzurri vigilano su una eventuale cessione per strapparlo alla concorrenza.

Altro nome su cui lavora Ausilio è Milinkovic-Savic, della Lazio. I francesi del PSG sono da un po’ sul centrocampista serbo, ma nulla è ancora deciso.

(Fonte: SM)