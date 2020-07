L’Inter continua a cullare il grande sogno, Lionel Messi. Suning pensa in grande e ha le possibilità per realizzare un super affare che alimenterebbe il grande progetto di Conte. A parlare di questa trattativa clamorosa è anche la tv spagnola El Chiringuito che ha confermato come l’interesse del club nerazzurro sia concreto. Secondo la tv iberica, infatti, “l’Inter fa sul serio per Messi. Pronto uno stipendio astronomico”.