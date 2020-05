L’Inter e il metodo Conte applicato al mercato: ecco i primi tre nomi sulla lista di Marotta

“La ricerca di giocatori dal palmares importante, oltre alla mentalità vincente portata in dote da Antonio Conte. Queste le basi per solidificare l’Inter”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle trattative di mercato che l’Inter ha in mente di imbastire per poter rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte.

VIDAL MA NON SOLO – Il primo nome sulla lista, secondo il quotidiano romano, è Arturo Vidal, centrocampista che nel corso della sua carriera ha fatto incetta di trofei, anche se gli manca la Champions League. Una carriera di trofei, appunto, a differenza degli altri centrocampisti nerazzurri, che ancora devono festeggiare delle vittorie anche per via della giovane età. Ecco perché in casa Inter si punta anche a Kurzawa, 13 trofei in 5 anni in Ligue 1 tra Monaco e PSG. E lo stesso, anche se con una portata minore, vale per Emerson Palmieri che, con Conte al Chelsea, ha sollevato al cielo una FA Cup. Tre nomi che piacciono all’Inter e che possono costituire una base importante per il futuro. “L’inserimento di gente già abituata a vincere sarà un fattore considerevole, in parallelo alle prossime uscite dall’Inter di Godin, Sanchez e Asamoah. Quelli con la bacheca più colma, e forse anche la pancia piena, andranno a cercare stimoli altrove”, chiosa il CorSport.