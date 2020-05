SM – Lautaro, Inter fa i nomi al Barcellona e non c’è Vidal. Attacco: 2 colpi tra questi 3

Il Barcellona non molla e continua il pressing verso Lautaro Martinez, vero obiettivo dei catalani nel prossimo mercato. L’Inter non cala le pretese, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

“Il triangolo d’oro tra l’Inter, Lautaro Martinez e il Barcellona si arricchisce ogni giorno di qualche particolare che sposta l’ago della bilancia in favore del trasferimento al Barça. Ci sono dei punti fermi: non ci sarà rinnovo tra Lautaro e Inter, perché la proposta di 10 milioni a stagione non è per scelta raggiungibile dal club nerazzurro.. Richiesta Inter: 80 milioni cash più giocatore da 40 milioni. Nello specifico opzione del centrocampista Arthur e del laterale Semedo. Barcellona non può sostenere simile investimento come nel passato recente, ma volontà fortissima di arrivare a Lautaro. I catalani fermi a cifra cash 60 milioni, Inter ha detto no ma trattativa va avanti.

Screening dell’Inter per il possibile sostituto. Nerazzurri in corsa per Werner che vuole esperienza all’estero. C’è il Liverpool, 60 milioni di clausola, anche l’Inter in corsa. Alternativa da non scartare Cavani. Mertens prenderà invece il posto di Sanchez”, spiega Sportmediaset.