Empatia, big data, libertà ma non solo: Inter, ecco il metodo Inzaghi

Nei primi contatti vis a vis la dirigenza nerazzurra ha trovato ciò che si aspettava: un allenatore scrupoloso e preparato

Il primo punto è l'empatia che si crea tra Inzaghi e la squadra. "Sulle regole non transige minimamente – Romelu Lukaku avrà sentito i racconti del fratello Jordan, spedito con disonore in tribuna per un ritardo prima di Juve-Lazio dell’estate 2020 —, ma la velocità con cui si spegne il dissidio è più o meno uguale a quella con cui si accende la miccia. Insomma, sono bandite le tensioni ed “empatia” è la parola chiave", conferma La Gazzetta. Come secondo aspetto da rimarcare, c'è l'importanza data da Inzaghi ai numeri. "Simone, che conosce l’impatto dei big data nel calcio di oggi, fa una abbuffata di statistiche assieme al suo staff. Tutto avviene in condivisione: numeri e video compaiono direttamente sul cellulare dei collaboratori nello stesso momento. E pure sugli schermi dei giocatori ecco in tempo reale i dati raccolti in allenamento e le indicazioni per gli esercizi personalizzati. Lo scambio di informazioni è, quindi, rapido: in una parola, “smart”", ribadisce la Rosea.