Milan-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie il miglior 11 possibile

Questi i ventidue che dovrebbero scendere in campo questa sera nella stracittadina di Coppa Italia

Un derby che può significare ripartenza. Questa sera al Meazza si gioca l'andata della semifinale d'andata di Coppa Italia tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, entrambe in un momento non brillantissimo in campionato. Per quanto riguarda i rossoneri, spiega Sky Sport, giocherà Kessie a centrocampo per sostituire lo squalificato Tonali. A destra Saelemaekers dovrebbe vincere il ballottaggio con Messias e sulla trequarti dovrebbe giocare Krunic al posto di Brahim Diaz.