Milan-Inter, le probabili formazioni: pochissimi dubbi per Inzaghi, ballottaggio per Pioli

E' un derby da cui non si torna indietro, senza appello e senza margine d'errore. E' un derby che decide una finale, un trofeo. Da una parte il Milan, campione d'Italia in carica; dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi, detentrice della Coppa Italia. A Riyad, in palio c'è la Supercoppa Italiana. Stefano Pioli è alle prese col dubbio Saelemaekers-Messias sulla fascia destra alle spalle della punta centrale, che sarà Giroud. Al centro della difesa ci sarà Kjaer. Pochissimi dubbi, invece, per Simone Inzaghi: Lukaku partirà dalla panchina, Lautaro-Dzeko sarà la coppia d'attacco. Ecco le probabili formazioni: