Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: Calhanoglu dal 1′, Brozovic out. Dzeko-Lautaro in attacco

Ci siamo. Dopo una lunga e snervante attesa, tra poco più di un'ora Milan e Inter scenderanno in campo per l'andata della semifinale di Champions League. Simone Inzaghi conferma le indiscrezioni delle scorse ore: fuori Marcelo Brozovic , al suo posto giocherà Hakan Calhanoglu .

Per il resto il tecnico conferma Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo, detto di Calhanoglu, agiranno Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro con Lukaku che partirà dalla panchina.