Milano Finanza – Inter, Suning si prende il 100%. Ecco il nuovo piano di Zhang

L'Inter sta studiando da settimane un nuovo bond da circa 250 milioni da usare in parte per rifinanziare il prestito da 375 mln. Ma non solo

Redazione1908

La famiglia Zhang pensa a un bond per salire al 100% dell'Inter. Lo scrive oggi Milano Finanza, che parla delle intenzioni di Suning in merito al controllo della società nerazzurra.

"L'Inter sta studiando da settimane un nuovo bond da circa 250 milioni di euro da usare in parte per rifinanziare il prestito da 375 milioni (di cui 75 emessi a luglio 2020) già in essere e in scadenza nel 2022.

Una mossa che farebbe sì crescere il debito ma al tempo stesso risolverebbe eventuali problemi di liquidità prospettati dalle agenzie di rating. L'ipotesi che ipotizza chi è vicino al dossier è suggestiva.

Con lo scudetto quasi in tasca, gli Zhang inizierebbero ad accarezzare la possibilità di valorizzare il club a un miliardo, valore su cui la proprietà cinese ha tenuto il punto durante le negoziazioni con Bc Partners".

Il piano degli Zhang: comprare il 30% di LionRock

"La liquidità acquisita servirebbe dunque, in parte, per provare un azzardo: l'assalto al 30% circa dell'Inter oggi in mano a LionRock Capital, socio "silente" degli Zhang. Se gli verrà consentito il deal, la famiglia di Nanchino potrebbe rimanere socio unico e in caso di scudetto sedersi al tavolo degli acquirenti capitalizzando l'eventuale plusvalenza"