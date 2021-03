CdS – Inter, cessione solo rinviata. Con i fondi c’è distanza, ma due ipotesi restano

Le ipotesi più quotate sulla vendita delle quote restano BC Partners e Pif: di sicuro Goldman Sachs giocherà un ruolo importante

I fronti aperti restano diversi e i fondi in gioco per la cessione sono ancora due, Bc Partners e Pif. Il fondo inglese ha fatto una valutazione del club di 750 mln e la forbice tra richiesta e offerta è ancora alta. Suning ritiene che il valore dell'Inter sia almeno di un miliardo di euro. Anche se le parti sono distanti però i canali di comunicazione non sono chiusi.

Come non sono chiusi con PIF, il fondo saudita che potrebbe essere interessato anche a quote di minoranza, almeno inizialmente. Anche in questo caso non coincidono le valutazioni fatte dal fondo e quelle fatte da Suning. Di sicuro, anche in un'eventuale cessione, Goldman Sachs giocherà un ruolo fondamentale dopo il prestito ponte fatto all'Inter. "L'influenza della banca d'affari nella trattativa sarà ancora più pesante", conclude il CdS.