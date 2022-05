GdS – Inter, Mkhitaryan opzione molto seria: agenzia l’ha proposto, cifre e scenari

L'entourage del centrocampista offensivo armeno si sta guardando intorno: i nerazzurri riflettono sull'opportunità

Henrikh Mkhitaryan è più di una semplice ipotesi per l'Inter : il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, è stato proposto a diversi club, incluso quello nerazzurro, che sta valutando con grande interesse questa opportunità. La Gazzetta dello Sport spiega i motivi che potrebbero tentare i vertici interisti: "Esperto, tecnico, abituato ai grandi palcoscenici, parametro zero: ecco, metti insieme questi quattro elementi e presto capisci perché Henrikh Mkhitaryan è un calciatore che interessa all'Inter. E poi aggiungi pure che a centrocampo quest'anno la squadra di Simone Inzaghi ha faticato come un ciclista sul Mortirolo non appena uno dei tre super titolari - Barella, Brozovic e Calhanoglu - è calato di rendimento o peggio ancora ha saltato gare per infortuni e squalifiche".

Per cautelarsi, quindi (scomparso il suo agente storico, cioè Mino Raiola), chi lo rappresenta ha fatto finire il faldone legato all'armeno anche sul tavolo dell'Inter. Non solo, per la verità, in quello che è il più classico giro d'orizzonte (c'è anche il Napoli). In questo giro, però, l'Inter quel faldone non l'ha cestinato. Tutt'altro. I dirigenti nerazzurri hanno apprezzato, al punto che il nome viene tenuto in grande considerazione. Giusto per intendersi: non si è andati oltre una chiacchiera, non c'è stata al momento un'offerta di contratto da parte dell'Inter".