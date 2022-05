Mkhitaryan, l’Inter ci pensa davvero: stallo con la Roma, a giorni nuovi contatti

Il centrocampista offensivo armeno non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno con i giallorossi

Ancora una volta l'Inter proverà a pescare dal mercato degli svincolati qualche elemento in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista offensivo armeno è in scadenza di contratto con la Roma, e la trattativa al momento appare tutt'altro che semplice. La dirigenza interista, secondo quanto scrive calciomercato.com, avrebbe già avuto i primi colloqui con l'entourage del giocatore. Ausilio e Marotta vogliono capire quali siano le richieste di Mkhitaryan, elemento duttile e di qualità che potrebbe garantire un'alternativa di valore al centrocampo dell'Inter, ma che ha già compiuto 33 anni. Per il momento si tratta solamente di un'idea che affascina, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti.