Mkhitaryan, da alternativa a titolare. L’armeno ha colmato un vuoto nell’Inter di Inzaghi

"La sorpresa non è nelle scelte. Perché in fondo sull'undici di Inzaghi non ci sono troppi dubbi, a maggior ragione a centrocampo, dove Brozovic al massimo potrà essere disponibile per la panchina. La sorpresa è in chi può aggiungere imprevedibilità tra gli uomini attesi in campo. E c'è un giocatore che più degli altri sa come farlo. Mkhitaryan è il giocatore che a Inzaghi è a lungo mancato, la scorsa stagione. Da alternativa è diventato ben presto titolare. E non per l'infortunio di Brozovic: l'armeno lo sarebbe diventato lo stesso. Micki sa quando spingere e quando palleggiare. Sa quando inserirsi e quando raddoppiare in regia vicino a Calhanoglu. Basta riavvolgere il nastro: il gol con il Napoli nasce da un'azione avviata dall'ex romanista, con l'apertura in direzione di Dimarco. I tre punti con il Verona sono firmati da Lautaro, ma l'affondo cha ha messo in crisi i difensori avversari è stato ancora una volta di Micki", analizza La Gazzetta dello Sport.