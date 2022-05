Pedullà: “Inter su Mkhitaryan, Inzaghi lo vorrebbe come vice Calhanoglu. Può arrivare a zero”

E' ancora tutto da decifrare il futuro alla Roma di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno di 33 anni e in scadenza di contratto

E' ancora tutto da decifrare il futuro di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno della Roma di 33 anni. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno e attualmente sta provando a recuperare da un infortunio per provare a essere a disposizione di Josè Mourinho per la finale di Conference League a Tirana di mercoledì prossimo.

Come sottolinea Alfredo Pedullà, il club giallorosso vorrebbe prolungare il contratto dell'ex Arsenal. Già prima della finale europea potrebbe andare in scena un vertice chiarificatore. La Roma proporrà un rinnovo biennale, ma è una partita ancora tutta da giocare. qualora Mkhitaryan non dovesse prolungare, si aprono varie ipotesi. Una di queste porta dritta all'Inter, che apprezza molto il profilo dell'armeno. In particolare, riferisce Pedullà, Simone Inzaghi sarebbe suo grande estimatore e vedrebbe in lui l'ideale vice Calhanoglu.