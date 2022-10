Mkhitaryan professore dell’Inter: in due anni doppietta top a zero di Marotta

L'infortunio di Marcelo Brozovic ha fatto scoprire un grande Calhanoglu nel ruolo di regista, ma anche uno straordinario Henrikh Mkhitaryan . Il centrocampista ex Roma ha infatti raggiunto il top della condizione e ora è insostituibile a centrocampo. Spiega La Gazzetta dello Sport: "L’Inter si sta accorgendo dei benefici dell’operazione che ha portato l’armeno alla corte di Simone Inzaghi. Una richiesta precisa per la sua triplice funzione: può giocare mezzala, al limite regista, eventualmente trequartista.

Mourinho mai lo ammetterà, ma è la perdita tecnica che l’ha assillato di più, aveva fatto di tutto per convincerlo a restare, la Roma avrebbe allargato i cordoni della borsa. Ma evidentemente non era una questione di ingaggio, il desiderio era quello di fare un’esperienza diversa. Oggi Mkhitaryan è il professore dell’Inter, doveva soltanto raggiungere la migliore condizione dopo i tormenti per qualche infortunio di troppo.

Siccome ora è vicino al top, non è casuale che stia trovando il gol con una certa continuità. Nel giro di due estati l’Inter ha centrato un “double” di assoluto spessore: prima Calhanoglu, poi Mkhitaryan, senza esborso per il cartellino. E con il piacere di dare quei 4 milioni a stagione che, se fossero cinque, sarebbe la stessa cosa per l’importanza tecnica dell’operazione. Andare a caccia di parametri zero così dovrà essere il principale comandamento, il modo migliore per non pensare che si debba inseguire cartellini sempre più costosi".