Sky – Roma, ultimatum di 48 ore a Mkhitaryan: i dettagli e la posizione dell’Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha dato un ultimatum a Henrikh Mkhitaryan: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha dato un ultimatum a Henrikh Mkhitaryan. Il club giallorosso aspetta una risposta entro 48 ore in merito alla proposta fatta nei giorni scorsi all'armeno: si parla di un contratto di un anno a 3,5 mln di euro con rinnovo automatico in caso di Roma in Europa e nel caso in cui l'armeno disputi almeno il 50% delle presenze in stagione. In caso di mancata risposta, l'offerta dei giallorossi decadrebbe. L'Inter resta vigile, in attesa della risposta dell'ex United.