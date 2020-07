L’Inter non vuole fermarsi: ecco l’obiettivo di Suning. La molla che spinge Conte a tenere…

A distanza di 8 giorni brucia ancora il pareggio contro il Sassuolo. Due punti lasciati per strada che alla luce delle ultime due vittorie lasciano l’amaro in bocca. Ma in casa Inter, nonostante la rimonta appare piuttosto complicata, nessuno vuole mollare. “Dieci punti in 4 partite possono non bastare, perché Juventus e Lazio continuano a correre e restano distanti 8 e 4 punti. Tanti per sognare davvero la rimontona scudetto a 9 giornate dalla fine, però l’Inter non vuole fermarsi. C’è il terzo posto da proteggere dall’assalto dell’Atalanta, ci sono gli 11 punti in più già fatti rispetto a un anno fa e soprattutto c’è l’Europa League nel mirino. Già, è proprio la coppa d’agosto la molla che spinge Antonio Conte a tenere l’asticella sempre alta“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

“La Coppa Italia l’Inter se l’è “giocata” a Napoli alla prima partita dopo il ritorno in campo. Con l’Europa League non vuole fare lo stesso errore. Ecco perché vuole arrivare al massimo della condizione nella sfida dentro-fuori contro il Getafe che qualifica alla finale a 8. Conte dovrà andare a mille da subito. E un finale di campionato importante può dare la spinta. L’allenatore nerazzurro ha vinto un titolo al primo anno sia alla Juve sia al Chelsea. L’Europa non gli ha mai portato grande fortuna, però tra un mese potrà diventare il trofeo da puntare per non restare all’asciutto”.

“Suning vuole vincere qualcosa quest’anno e l’obiettivo europeo sulla carta resta alla portata. Conte continuerà a usare il turnover in Serie A anche per questo motivo: non fiaccare i muscoli di nessun giocatore, tenere altissima la tensione in tutta la rosa”.

(Gazzetta dello Sport)