"L’Inter correrà per andare fino in fondo sia in serie A sia in Champions. Significa che le rotazioni, più o meno massicce, dipenderanno dall’avversario. E, in questo senso, sarà senza dubbio significativa la settimana post-ripresa: Lautaro e compagni, infatti, ripartiranno in casa del Monza, ma poi saranno di scena a Manchester, contro il City di Pep Guardiola. E poi ecco il derby con il Milan. Sempre seguendo l'esempio dell’anno scorso, nelle prime tre giornate del campionato, Inzaghi ha puntato sulla squadra base, quella che gli dava le maggiori garanzie. Una scelta fatta per dare continuità e consolidare le antiche certezze, agevolata dall’assenza di impegni infrasettimanali. Dal prossimo turno, però, non sarà più così. Insomma, a logica, Inzaghi punterà su una serie seconde linee per la trasferta in casa del Monza. Preservando buona parte dei suoi fedelissimi per i due big-match, che l'Inter affronterà con il suo volto migliore".