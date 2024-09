"L’Inter ha rimesso la testa a posto. Qui c’è una squadra che la scorsa stagione è stata lassù, in classifica, per 37 giornate su 38. E che adesso, al terzo chilometro di questa nuova maratona, s’è rimessa a comandare il gruppo. Lì dove sente di poter stare. Si muove comoda, in testa, l’Inter. Non sente la pressione, anzi: è proprio tirando il gruppo che pensa di scaricarla sugli altri, la pressione. L’ultimo turno di campionato - tra il dominio contro l’Atalanta e le difficoltà invece registrate dalla Juventus - ha rinforzato una convinzione forte e viva in tutto il mondo Inter: nessuno è forte come noi. Che può essere anche tradotta in altro modo: se facciamo il nostro, se non abbassiamo il livello, nessuno riuscirà a starci dietro. Neppure la Juventus, perché è inutile girarci intorno: è proprio la squadra di Thiago Motta la rivale più accreditata per lo scudetto. Dopo tre giornate l’Inter ha già fatto vedere che la seconda stella è fonte di ispirazione, non causa di pancia piena. Ora si tratta “solo” di allungare. Allungare la magia, allungare lo sguardo fino alla nona giornata, lo scontro diretto con la Juventus, la voglia di arrivarci con le cose già messe in chiaro, magari con qualche punto di vantaggio", scrive La Gazzetta dello Sport.