Andrea Zenga sarà sicuramente un papà interista. Lo ha raccontato lui stesso sui social, condividendo la prima maglia nerazzurra della piccola Camilla. In occasione di Monza-Inter, in programma stasera, la figlia di Andrea e Rosalinda tiferà per i nerazzurri. «Ho già detto a Rosi che per stasera scelgo io come si deve vestire Camilla... La sua prima partita!», ha postato emozionato il figlio di Zenga.