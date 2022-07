Monza su Pinamonti, Galliani: “Arriverà sicuro una punta, forse 2. Tutti vogliono il Monza”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia prima dell'amichevole con il Bellinzona. Queste le sue dichiarazioni sul mercato, con i brianzoli che corteggiano Andrea Pinamonti dell'Inter: "Molto probabilmente arriverà una punta o forse due: ma non posso dire chi, è giusto che chi fa il mercato stia zitto. Suarez? Non mi ricordo se c'è stato un contatto, non lo so... Non confermo e non smentisco, ma dico una cosa: ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti. Il Monza è una neo promossa ma ha proprietario Berlusconi: non c'è nessun giocatore che non risponda, anzi chiamano loro. Abbiamo offerte di calciatori impensabili, ma fino ad oggi nessun giocatore ha detto di no al Monza: tutti vorrebbero venirci. Un colpo alla Galliani? Chi può dirlo, chissà".