Moratti: “Rigorino ha rovinato tutto. Inter gioca bene ma rispetto all’anno scorso manca…”

Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti dopo il pareggio di ieri dei nerazzurri contro la Juve

Alessandro Cosattini

Anche Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, commenta il pareggio di ieri a San Siro tra i nerazzurri e la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io Sport: “Pareggio deludente? Non so se definirlo un rigorino (sorride, ndr), certamente questa situazione di ieri ha un po' rovinato una partita dal punto di vista del tifoso. Da quello tecnico, non mi sembrava fosse un episodio così da rovesciare la partita. Mi pare una decisione che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello, non solo degli interisti ecco. Di principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche se a volte non succede, penso ai rossi in Bologna-Milan, in cui ci sono momenti di severità improvvisa. Può essere giustissima, ma giocare con uno o due uomini in meno può cambiare totalmente il match. Così come il rigore di ieri ha cambiato la partita e non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente, ma non avevo voglia di rivederlo troppe volte".

Crede ancora nello scudetto? È più difficile la rimonta quest'anno?

"Credo che sia un anno molto diverso dallo scorso, anche l'Inter stessa. La squadra diverte, gioca bene, specie nei primi tempi, ma non ha ancora fiducia in se stessa come quella dell'anno passato. I punti di distanza mettono in condizione di non essere troppo sicuri da questo punto di vista, in chiave scudetto".

Mourinho si è lamentato della rosa salvo poi fare marcia indietro. Come l'ha visto a distanza?

"Aveva già avvisato precedentemente sulla rosa, nei momenti di esaltazione, dei pericoli di avere una rosa corta. Certo una sberla come quella di giovedì non se la poteva aspettare nessuno ed è rimasto esterrefatto. Ieri però ha giocato bene, penso si sia rifatto".

Come mai non ci sono più presidenti in Serie A come lei?

"Quando ci sono problemi economici e le squadre iniziano a costare così tanto è logico che intervengano queste realtà per coprire i costi. Le medie credo potrebbero farcela, ma le grosse società possono solo essere solo di grandi gruppi, che poi possono avere le loro grane anche loro come capitato anche a loro, che un gruppo estremamente grande si trovi in difficoltà (Suning, ndr)".

Chi è meglio tra Conte e Inzaghi?

"Conte ha dimostrato di vincere, quindi bravissimo. Inzaghi è totalmente diverso, si è preso una bellissima responsabilità, però si trova fronte a far contento un pubblico diverso".

Milan-Inter può essere la svolta per sognare lo scudetto?

"Sì, ma ieri il primo tempo ieri è stata una magnifica Inter e la Juve di contro molto deludente. Bisogna segnare leggermente di più, sul gioco l'Inter c'è. Se vanno avanti così il derby diventa una partita bellissima, vincerla diventerebbe davvero importante".

Lukaku via ed è arrivato Dzeko. L'Inter le sembra all'altezza dell'anno scorso?

"Dzeko ha estrema classe. L'Inter con giocatori diversi e atteggiamento diverso, ha tutti i mezzi per stare in alto, con l'atteggiamento del suo allenatore. Nel primo tempo meritava molto di più, sembra la Juve non sia in un momento ottimo".

Lei ha festeggiato lo scudetto con una doppietta di Ibra nel 2008, si aspettava di vederlo così dopo 14 anni?

"No, anche se il carattere per farlo ce l'aveva. Però è difficile trovarlo così asciutto fisicamente dopo 14 anni e con le stesse reazioni. Un miracolo, dovuto a lui perché si è sempre tenuto e ha un carattere eccezionale, grandissimi complimenti quindi".