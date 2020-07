Scudetto Juve, Bonucci stuzzica l’Inter: spunta il like di Icardi, tifosi nerazzurri furiosi

Dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo, si è ovviamente scatenata la festa social della Juventus. Fra i più attivi il capitano bianconero Leonardo Bonucci che, come vi abbiamo riportato, non ha mancato di stuzzicare le avversarie nella corsa al titolo, Inter inclusa. E, fra i tanti like, ne è spuntato uno che di certo non farà piacere ai tifosi nerazzurri. Quello di… Mauro Icardi. Che non è nuovo a uscite di questo tipo (ricordate il like a Bojan?) e che, a suo modo, non lesina mai frecciatine alla sua ex squadra, con cui ha segnato 124 gol in sei anni. Un altro episodio che farà discutere, e che di certo accenderà altre polemiche in seno alla tifoseria nerazzurra.