Inter, attesa per Moses: ieri ha assistito all’allenamento ad Appiano. Ha detto a Conte che…

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma in viale della Liberazione non hanno alcun dubbio: Victor Moses sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il problema è meramente burocratico. Deve infatti ancora arrivare un documentato dal Fenerbahce via Chelsea, che liberi formalmente il nigeriano dal prestito al club turco. Per questo motivo, però, il giocatore non ha potuto partecipare all’allenamento di ieri ad Appiano, come scrive Il Corriere dello Sport:

IN BORGHESE – “Niente ufficialità neppure ieri, ma da viale della Liberazione non filtra il minimo dubbio: Victor Moses sarà un giocatore dell’Inter. Dopo che martedì ha superato i controlli medici e i test atletici, non ci saranno sorprese come successo nell’affare Spinazzola-Politano. Il rinvio dell’annuncio è dovuto solo alla mancanza di un documento che deve arrivare dal Chelsea. I Blues sono chiamati a interrompere federalmente il prestito al Fenerbahçe e poi a girare con la stessa formula (più diritto di riscatto fissato a 12 milioni) il ventinovenne al club nerazzurro. Il via libera definitivo era atteso ieri, ma non c’è stato. E così Moses, che pure era andato alla Pinetina sperando di poter lavorare con i nuovi compagni, ha dovuto assistere al loro allenamento in panchina, vestito in borghese. Ci… riproverà oggi pomeriggio (programmato un test contro il Legnano) sperando che la documentazione sia stata completata“.

COLLOQUIO CON CONTE – “A Conte ha spiegato che, dopo l’ultimo infortunio alla coscia sinistra di dicembre, ha ripreso ad allenarsi da tre settimane e che si sente pronto” .

(Fonte: Corriere dello Sport)