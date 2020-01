Cena di squadra per l’Inter che stasera si è ritrovata con tutti i componenti della rosa e anche qualche volto nuovo. Tra questi Ashley Young che ha cantato una canzone di Bob Marley come rito di iniziazione, ma anche Victor Moses. L’esterno nigeriano, in arrivo in prestito dal Chelsea, non è ancora ufficialmente nerazzurro, ma ha partecipato anche lui alla cena.