TS – Inter-Chelsea, raggiunto l’accordo per Moses: ora però scatta il protocollo Rafinha

Alla luce del fatto che l’operazione Spinazzola è tramontata, l’Inter si è fiondata su Moses e la chiusura non sembra lontana. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro ha già trovato un accordo con il Chelsea, club proprietario del cartellino, visto che il giocatore non rientra nei piani di Lampard. Il nigeriano, fedelissimo di Conte, sta trovando poco spazio (7 presenze) al Fenerbahce anche a causa di problemi fisici.

PROTOCOLLO RAFINHA

Tuttosport, poi, spiega quale sarà l’iter che porterà Moses all’Inter. “Per lui previsto, quando si presenterà a Milano per le visite, il “protocollo Rafinha”, con approfonditi test fisici e atletici prima del tesseramento. Uno slot in rosa che verrà presto liberato dalla partenza di Valentino Lazaro (non una grande idea spendere per lui in estate 21,5 milioni più bonus) che si accaserà al Newcastle”.