Mourinho: “Inter ha 2 squadre, zero rapporti con chi la gestisce”. Su Eriksen duro attacco a Conte

Il possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter, ha riacceso lo scontro tra José Mourinho e Antonio Conte. Vecchie ruggini che risalgono al periodo in cui l’allenatore nerazzurro era sulla panchina del Chelsea e lo Special One su quella dello United. Oggi il portoghese ha insistito sul fatto che gli allenatori non dovrebbero parlare dei giocatori delle altre squadre (cosa che a onor di cronaca Conte ha evitato di fare nelle ultime settimane).

“Penso che noi allenatori dovremmo comportarci tutti allo stesso modo in relazione ai trasferimenti“, ha detto.

“So che per te [i media] non è il modo migliore. Ma penso che dovremmo sempre rimanere abbottonati, fino a quando non succeda davvero qualcosa. Quindi quando mi chiedi del giocatore A, B o C, come posso parlare di tre giocatori che non sono i miei giocatori? Penso che dovremmo sempre essere protettivi. Quando vedo persone con responsabilità che parlano di Eriksen…io di Gedson non ho mai parlato quando c’erano delle voci su di lui. Mai. E secondo me è così che andrebbe fatto“, ha detto lo Special One.

A chi gli chiedeva a chi stesse facendo riferimento, l’allenatore ha risposto: “Penso Antonio. Penso che Antonio ne abbia parlato pubblicamente“.

Il rapporto con l’Inter

Quando a Mou viene chiesto se la situazione attuale possa influenzare il suo rapporto con il club dove ha vinto tutto, lo Special One risponde: “Questa non è la mia Inter. La mia Inter era quella di Moratti. Non ho alcun legame con le persone [che gestiscono il club], quindi penso che non abbia nulla a che fare con questo. Niente può cambiare i miei sentimenti per l’Inter. Non è una situazione con un giocatore che cambierà i miei sentimenti nei confronti del club e dei tifosi. Nessuna possibilità”.

Il Decreto Crescita italiano

“Penso che le leggi fiscali siano fantastiche per il calcio italiano. Ora sono in condizioni di attrarre più giocatori sulla base di questo sistema fiscale, il che crea più problemi per altri paesi, ma allo stesso tempo si apre un nuovo mercato e offre maggiori possibilità di trattare con i giocatori in un mercato molto forte in questo momento. L’Inter mi sembra fantastica. Ha praticamente due squadre, forse una per tentare di vincere lo scudetto e una per tentare di vincere l’Europa League. In questo momento, per loro è fantastico“.

(Telegraph-London Evening Standard)