Capello: “Eriksen, qualità unica. Lo proposi io al Tottenham. Young? E’ perfetto per…”

Fabio Capello, a Sky Sport, ha parlato dei possibili acquisti dell’Inter in questo mercato di gennaio: “Young? Giocava ala sinistra, è stato retrocesso a fare il terzino. E’ ideale sulla sinistra con tre difensori, calcia molto bene con entrambi i piedi, ha una buona visione di gioco, una buona corsa, discreto difensivamente. E poi è un ragazzo molto serio, sempre disponibile. E’ ideale per il 3-5-2. Non è uomo da gol ma è uomo da assist”.

Il possibile arrivo di Eriksen

“E’ un giocatore di grande qualità, visione di gioco. La qualità è veramente molto, molto alta. Fa assist, gol. E poi con Sensi e Barella la qualità rimarrebbe. Sono tutti giocatori che hanno qualità, Eriksen ha una visione di gioco unica. Lo proposi a Baldini quando era direttore sportivo al Tottenham e lui lo acquistò”