Mundo Deportivo: “Inter, anche il Real su Skriniar: ma il Psg ci riproverà”

Il Real Madrid cerca un altro colpo ad effetto per la difesa e ha messo il mirino su Milan Skriniar. E' quanto riportato dal Mundo Deportivo, che spiega come le Merengues abbiano messo gli occhi sul centrale dell'Inter che andrà in scadenza la prossima estate. Il club nerazzurro proverà nelle prossime settimane a convincerlo offrendogli un nuovo contratto, ma i Blancos osservano interessati la situazione pronti a cogliere l'occasione a zero la prossima estate. Così come il Psg, che, dopo aver fallito l'assalto in estate, ci riproverà a gennaio o in alternativa a zero a giugno prossimo.