Pedullà – “Skriniar, sviluppi entro il 10 ottobre. Senza accordo via a gennaio a queste cifre”

Resta ancora tutto da definire il futuro all'Inter di Milan Skriniar, attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023 e corteggiato con insistenza in estate dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, non è escluso che si possa arrivare a una cessione a gennaio per 20-25 milioni di euro. Scrive la rosea:

"I contatti con chi assiste Skriniar sono rimasti vivi e non escludiamo sviluppi entro i primi 10 giorni di ottobre. L’Inter sa di doversi arrampicare fino a 6 milioni a stagione, se basteranno, e tenendo conto che il Paris Saint-Germain si era avvicinato a 9 milioni bonus compresi. Nel caso in cui la missione non andasse in porto bisognerebbe programmare una cessione invernale da 20 milioni, massimo 25, quando in estate era stata rifiutata una proposta da 50. Morale: sarebbe un bagno, per questo motivo un sacrificio (oggi) sugli emolumenti toglierebbe mille scrupoli e paure".