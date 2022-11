Musah strega l’Inter: “C’è già chi ha le valigie pronte per fargli spazio subito”

Yunus Musah continua a mettersi in luce anche nel Mondiale in Qatar con la maglia degli Stati Uniti: il centrocampista classe 2002 del Valencia piace sempre di più all'Inter, che è intenzionata a provarci seriamente per portarlo subito a Milano. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Musah è un nome spendibile già per gennaio, ma alle giuste condizioni. Intanto dovrebbe uscire almeno un giocatore nel ruolo, poi si dovrebbe trovare l’incastro con la formula: l’Inter vorrebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma il Valencia ha bisogno di incassare subito, quindi al momento fa resistenza.