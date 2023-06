GdS – Nacho-Inter, non è opzione unica. Piuttosto occhio al pallino di Ausilio

"A gennaio era stato fatto un tentativo per avere Pavard dal Bayern Monaco, ma la risposta (secca) fu no. Adesso, visto il suo contratto fino al 2024, la richiesta dei bavaresi è 20 milioni trattabili. Non pochi. E la concorrenza non manca. Piuttosto occhio a Chalobah, pallino del ds Ausilio fino dalla scorsa estate quando aveva provato a prenderlo in prestito prima di dirottare le proprie attenzioni su Acerbi", si legge sulla rosea. E ci si riferisce quindi al calciatore del Chelsea: il club inglese potrebbe sacrificarlo per fare cassa. E potrebbe parlarne con l'Inter con cui ci sarà da discutere di Lukaku ma non solo. Anche di due obiettivi sul taccuino di Pochettino: Onana e Dumfries.