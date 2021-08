Inter, Nainggolan vicino al Besiktas: “Mandato di esclusiva a un intermediario per chiudere”

Anche Radja Nainggolan è pronto a fare le valigie e a dire definitivamente addio all'Inter. Lo riporta calciomercato.com

Anche Radja Nainggolan è pronto a fare le valigie e a dire definitivamente addio all'Inter. Come riporta calciomercato.com, infatti, dopo aver compreso le difficoltà della trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il suo ritorno in Sardegna, il centrocampista belga ha aperto all'ipotesi Besiktas, disposto a mettere sul piatto un ricco biennale per portarlo in Turchia. Emergono ulteriori dettagli che danno l'idea di come la pista, per il Ninja, sia più viva che mai: