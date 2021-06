Cagliari, Semplici: “Nainggolan importantissimo, sposta gli equilibri. Spero…”

Il tecnico dei rossoblu non vuole rinunciare al centrocampista belga: "La società sta lavorando, il presidente è ambizioso"

Il futuro di Radja Nainggolan rimane ancora tutto da scrivere: il centrocampista belga, terminato il prestito al Cagliari, non rientra nei piani dell'Inter e vorrebbe restare in Sardegna. Leonardo Semplici, tecnico rossoblu, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha espresso il desiderio di avere a disposizione il Ninja anche nella prossima stagione: "Nainggolan di nuovo con noi già a luglio? Mi auguro di sì. È un giocatore capace di spostare gli equilibri e poterlo avere da subito sarebbe importantissimo. La società sta lavorando e credo che il Cagliari abbia un presidente ambizioso che, nonostante le difficoltà che tutti attraversano, riuscirà ad allestire una squadra competitiva".