Nainggolan: “Flop Cagliari? La gente mi critica ma si gioca in 11. Con l’Inter…”

Radja Nainggolan ha parlato a Sky Sport dell'andamento negativo del Cagliari in vista della sfida contro l'Inter

Ieri il Cagliari ha perso contro il Verona restando così in terzultima posizione, a serio rischio retrocessione. Per i sardi, nel prossimo turno di campionato, c'è l'Inter e Nainggolan ne ha parlato a Sky Sport:

"Secondo me manca personalità e adesso è difficile, perché le partite sono sempre meno e i punti rimangono quelli. Vogliamo salvarci, il gruppo è unito ma non è così facile. Ci puniscono con il minimo e ogni volta ripartire e cominciare da zero non è facile. Mancano nove partite, ora c'è l’Inter e ne restano altre otto, bisogna far punti e anche vittorie perché i punti non bastano".