Nainggolan: “Inter? Non rimpiango nulla. Penso al Cagliari, il resto non mi interessa”

Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Cagliari contro il Milan. Queste le sue parole: “Bisogna dare tutti qualcosina in più. Oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita, ma prendiamo gol ingenui e contro squadre così è difficile poi fare punti. Non è la paura il problema. Quando i risultati sono così ci si stringe un po’ il culo, ma la squadra ha qualità. Gli episodi girano a sfavore, bisogna tirar fuori responsabilità perché non bastano giocatori forti sulla carta. Bisogna dimostrarlo ogni minuto di gara.

Ibrahimovic? Ho preso la maglia perché me l’hanno chiesta. Inter? Non ho da rimpiangere niente. Sono contento di quello che ho dato, sono venuto qua perché avevo bisogno di giocare e sono contento della scelta. Se l’Inter vince sono contento per loro, io sono concentrato sulla salvezza del Cagliari. Il resto non mi interessa”.