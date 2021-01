Cagliari, Di Francesco: “C’era un rigore per noi. Nainggolan? La lucidità è altra cosa”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato la sconfitta contro il Milan. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky: “Peccato per come abbiamo subito il secondo gol su una palla facilmente leggibile e peccato per il rigore non ricevuto che poteva cambiare la partita. Quando i momenti sono particolari e difficili, tutto gira per il verso sbagliato. Questo comunque non deve essere un alibi. Episodio simile al rigore dato al Milan? Ibra purtroppo è più esperto. Noi siamo stati poco bravi nel chiudere le tante situazioni di gioco create. Oggi mancano risultati e punti che pesano nella nostra classifica. Ci sono varie componenti che pesano, su tutte l’aspetto psicologico, ma questo non toglie responsabilità all’allenatore che deve curare tutto. Nainggolan? La condizione fisica di alcuni giocatori che sono stati fuori sei mesi non è ottimale. Duncan è arrivato arrugginito, mentre Radja lavora con noi da un po’ e ha retto per 90′, ma la lucidità è un’altra cosa”.