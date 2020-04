Nainggolan: “Potevo dire la mia in questa Inter. Speravo in un’altra chance ma…”

Durante una diretta Instagram tra Fognini e Radja Nainggolan, l’ex centrocampista dell’Inter ha parlato del suo periodo in nerazzurro, prima del prestito al Cagliari:

“Sono andato all’Inter dove ho ritrovato l’allenatore che mi ha voluto fortemente. Sono arrivato con tanto entusiasmo, poi mi sono fatto male, sono partito abbastanza bene poi avuto un po’ di problemi. Vedendo le statistiche posso essere soddisfatto, anche se posso fare meglio. Non è stato il miglior Nainggolan. Speravo in una possibilità che poi non è arrivata, sono scelte che sono da condividere. Ho altri due anni di contratto con l’Inter, vediamo, all’Inter è cambiato tanto. Penso che potevo dire la mia. Non ho mai avuto problemi in spogliatoio, ho sempre legato con tutti”-